Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Gedanken des geheimnisvollen Rauchers

20th CenturyStaffel 4Folge 7
Gedanken des geheimnisvollen Rauchers

Gedanken des geheimnisvollen RauchersJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 7: Gedanken des geheimnisvollen Rauchers

43 Min.Ab 12

Frohike ist dem hochgefährlichen, mysteriösen Raucher - vermutlich auch der Mörder von J. F. Kennedy und Martin Luther King - auf der Spur. Des Rauchers Steckenpferd ist die Schriftstellerei, doch seine Romane bleiben erfolglos. Schließlich will eine Zeitung eine seiner Geschichten abdrucken. Frohike glaubt, nun an mehr Hintergrundinformationen zu kommen, und informiert Mulder und Scully über seine Kenntnisse. Aber der Raucher weiß längst Bescheid über seine Absichten ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen