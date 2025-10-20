Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Rückkehr aus der Zukunft

20th CenturyStaffel 4Folge 19
Rückkehr aus der Zukunft

Rückkehr aus der ZukunftJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 19: Rückkehr aus der Zukunft

42 Min.Ab 16

Die beiden Biochemiker Jason Nichols und Lucas Menand streiten gerade über Forschungsergebnisse, als ein alter Mann Lucas' Tod voraussagt. Die beiden halten den Mann für übergeschnappt. Tatsächlich stirbt Lucas, und Jason wird nun des Mordes verdächtigt. Natürlich glaubt niemand die Geschichte von dem alten Mann - bis auf Special-Agent Fox Mulder. Er und seine Partnerin Dana Scully kommen einem merkwürdigen Wesen aus einer dreißig Jahre entfernten Zukunft auf die Spur.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen