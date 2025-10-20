Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 5: Rückkehr der Seelen
43 Min.Ab 12
In Tennessee lässt sich eine Sekte nieder, die an Reinkarnation glaubt. Der Polizei wird Kindesmissbrauch und illegaler Waffenbesitz gemeldet, worauf Sektenguru Vernon Epheser und andere Mitglieder verhaftet werden. Aus Mangel an Beweisen kommen sie jedoch wieder frei. Mulder fällt etwas auf: Ephesers Frau Melissa scheint an einer Persönlichkeitsspaltung zu leiden. Und nun lässt auch er sich auf den Glauben ein, dass Melissa die Reinkarnation einer anderen Person ist ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
