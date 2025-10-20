Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 3: Teliko
42 Min.Ab 12
Mulder und Scully ermitteln im Mordfall eines Schwarzen, dessen Leiche völlig ausgebleicht gefunden wurde. Scully glaubt, die Hirnanhangdrüse des Opfers wurde künstlich lahmgelegt. Unterdessen hat Mulder eine ganz andere Theorie.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
