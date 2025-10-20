Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Mutterkorn

20th CenturyStaffel 4Folge 13
Mutterkorn

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 13: Mutterkorn

43 Min.Ab 12

Fox Mulder übergibt Dana Scully einen Fall, der ihm sehr am Herzen liegt: Sie soll in Philadelphia Nachforschungen über einen Exil-Russen anstellen. Dabei lernt die Agentin einen gewissen Ed Jerse kennen - die beiden sind sich gleich sympathisch. Sie lässt sich zu einer Tätowierung überreden, die auch seinen Körper schmückt. Am nächsten Tag erwacht Scully in Eds Bett, und zwei Detectives stehen vor der Tür: Ed wurde vermisst gemeldet, und in der Wohnung befinden sich Blutspuren.

20th Century
