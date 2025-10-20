Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Tunguska (2)

20th CenturyStaffel 4Folge 9
Tunguska (2)

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 9: Tunguska (2)

43 Min.Ab 16

Nach seiner Flucht aus dem Arbeitslager kann sich Mulder wieder in die USA absetzen. Dort angekommen muss er feststellen, dass seine ungreifbaren Gegenspieler inzwischen nicht untätig geblieben sind. Seine vorrangigste Sorge gilt Scully, die wegen Aussageverweigerung im Gefängnis sitzt. Er kann sie vor der Beugehaft bewahren, indem er dem Untersuchungsausschuss eine Menge Antworten liefert - auch solche, die er im russischen Lager gefunden hat und die niemand hören will ...

