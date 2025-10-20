Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 9: Tunguska (2)
43 Min.Ab 16
Nach seiner Flucht aus dem Arbeitslager kann sich Mulder wieder in die USA absetzen. Dort angekommen muss er feststellen, dass seine ungreifbaren Gegenspieler inzwischen nicht untätig geblieben sind. Seine vorrangigste Sorge gilt Scully, die wegen Aussageverweigerung im Gefängnis sitzt. Er kann sie vor der Beugehaft bewahren, indem er dem Untersuchungsausschuss eine Menge Antworten liefert - auch solche, die er im russischen Lager gefunden hat und die niemand hören will ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren