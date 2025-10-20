Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 17: Tempus fugit (1)
43 Min.Ab 12
Dana Scully feiert ihren Geburtstag mit Fox Mulder, als eine verstörte junge Frau auftaucht: Sharon berichtet, dass ihr Bruder Max bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Dabei sei ihr einiges komisch vorgekommen. Mulder und Scully ermitteln in der Angelegenheit und finden heraus, dass das Flugzeug aufgrund eines tragischen Irrtums abgestürzt ist. Mulder hat den Verdacht, dass die Luftwaffe ein Ufo abschießen wollte, das dabei war, Max zu entführen.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
