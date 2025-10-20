Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

20th CenturyStaffel 4Folge 10
43 Min.Ab 16

Mulder gelingt es, aufgrund eines Traumes die Leiche eines kleinen Mädchens zu finden. Es handelt sich um das vierzehnte Opfers des Serienmörders John Lee Roche; dieser schneidet jedem seiner Opfer Stoffherzen aus der Kleidung und sammelt sie. Als Mulder feststellt, dass die Sammlung bereits 16 Stoffherzen enthält, und Roche ihm suggeriert, eines seiner Opfer sei Mulders Schwester Samantha, lässt Mulder sich auf ein überaus gefährliches Psychospiel mit Roche ein.

20th Century
