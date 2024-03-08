Alltagsgeschichte: Niederhofstraße - UntermeidlingJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 08.03.2024: Alltagsgeschichte: Niederhofstraße - Untermeidling
45 Min.Folge vom 08.03.2024
In ihrer Folge der 'Alltagsgeschichte' zeigen Elizabeth T. Spira und Kameramann Peter Kasperak eine Milieustudie rund um die Niederhofstraße mit den Altgemeindebauten, Wirtshäusern, dem Beserlpark, dem Meidlinger Markt und einem kleinen Bordell. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak
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