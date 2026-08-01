Alltagsgeschichte
Folge vom 01.08.2026: Alltagsgeschichte: Im Park
40 Min.Folge vom 01.08.2026
In dieser Folge der "Alltagsgeschichte" geht Elizabeth T. Spira der Frage nach, was Wiener in ihrem Park suchen: Für die einen sind sie Orte der Ruhe, für andere Treffpunkte oder Bühne des gesellschaftlichen Lebens. Zwischen Erholung, Begegnung und Beobachtung zeigt sich, wie unterschiedlich öffentlicher Raum genutzt und erlebt wird. Bildquelle: ORF
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