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Alltagsgeschichte

Alltagsgeschichte: Eine Collage von Elizabeth T. Spira

ORF2Folge vom 04.07.2026
Alltagsgeschichte: Eine Collage von Elizabeth T. Spira

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Alltagsgeschichte

Folge vom 04.07.2026: Alltagsgeschichte: Eine Collage von Elizabeth T. Spira

58 Min.Folge vom 04.07.2026

Wien zwischen Kaffeehaus und Gemeindebau: Elizabeth T. Spiras Blick auf Alltag, Witz und Seele der Stadt. Mit subtilem Humor und präzisem Blick porträtiert Elizabeth T. Spira in ihrer Wiener "Alltagsgeschichten"-Collage Menschen und Milieus der Hauptstadt. Der Streifzug führt von Trabrennbahn und Prater über Kaffeehäuser bis in Gemeindebauten und Schrebergärten. Im Mittelpunkt stehen persönliche Erinnerungen, Eigenheiten und Stimmungen der sogenannten kleinen Leute. Zwischen Komik und Tragik entsteht ein vielschichtiges Bild der "österreichischen Seele". Bildquelle: ORF/Milenko Badzic

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