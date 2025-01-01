Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 148

SAT.1Staffel 3Folge 148
Episode 148

Episode 148Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 148: Episode 148

23 Min.Ab 12

Als Paloma herausfindet, dass Julius seinem Vater ein Bild von ihr gezeigt hat und sie als seine italienische Freundin darstellt, ist sie empört. Ähnlich reagiert auch Maik, als sie ihm davon erzählt. Doch als er in Erfahrung bringt, wer Julius' Vater ist, relativiert sich sein Ärger über Julius' Verhalten und er ändert schlagartig seine Meinung ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen