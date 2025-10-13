Anna und die Liebe
Folge 152: Episode 152
24 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Nach Alexanders Beichte verzeiht ihm Annett. Er hat sich für sie entschieden und bekräftigt seinen Entschluss mit einem erneuten Heiratsantrag. Diese Geste besänftigt die aufgebrachte Annett. Doch als Alexander von Enrique erfährt, dass Mia auf dem Weg in ein neues Leben ist, weiß er, was zu tun ist ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
