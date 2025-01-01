Anna und die Liebe
Folge 157: Episode 157
23 Min.Ab 12
Mia glaubt Jojo in Sicherheit und konzentriert sich wieder auf ihre eigenen Probleme. Zerrissen zwischen ihrem Schmerz wegen Alexander und der Sehnsucht, weiter in der Agentur zu arbeiten, sucht sie Rat bei Toni. Der ermutigt Mia, das Jobangebot anzunehmen, im Glauben, sie meint Enriques Jobangebot. Schließlich fühlt sich Mia so von Toni gestärkt, dass sie beschließt, das Jobangebot anzunehmen ...
