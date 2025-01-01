Anna und die Liebe
Folge 164: Episode 164
23 Min.Ab 12
Annett gefällt nicht, dass Richard trotz allem noch bereit ist, mit Natascha auf professioneller Ebene zusammenzuarbeiten. Sie überlegt mit David, wie man die beiden endgültig zum Ausstieg aus der Firma bewegen könnte. Als Broda & Broda einen Auftrag für eine Imagekampagne erhält, hat Annett plötzlich eine geniale Idee ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
