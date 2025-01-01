Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 164

SAT.1Staffel 3Folge 164
Folge 164: Episode 164

23 Min.Ab 12

Annett gefällt nicht, dass Richard trotz allem noch bereit ist, mit Natascha auf professioneller Ebene zusammenzuarbeiten. Sie überlegt mit David, wie man die beiden endgültig zum Ausstieg aus der Firma bewegen könnte. Als Broda & Broda einen Auftrag für eine Imagekampagne erhält, hat Annett plötzlich eine geniale Idee ...

