Anna und die Liebe
Folge 174: Episode 174
23 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Ingo ist alarmiert: Nachdem er Brigitte und Richard bei einem vermeintlichen Stelldichein beobachtet hat, sieht er am folgenden Tag, wie Richard ihr Geld gibt. Ihn beschleicht ein schlimmer Verdacht: Muss sich Brigitte prostituieren? Er folgt ihr heimlich und macht eine schreckliche Entdeckung ...
