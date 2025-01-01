Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 3Folge 204
Folge 204: Episode 204

23 Min.Ab 12

Annett, betäubt durch die Trauer um ihren Vater, will sich zum Plan ihres Bruders, Broda & Broda zu zerstören, nicht äußern. Doch David lässt von seinem Plan nicht ab. Annett fühlt sich allein und sucht unbewusst Trost an ungewöhnlicher Stelle. In Natascha findet sie für kurze Zeit eine Leidensgenossin. Wird diese Bindung von Dauer sein?

