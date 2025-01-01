Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 211

SAT.1Staffel 3Folge 211
Folge 211: Episode 211

23 Min.Ab 12

Alexanders Liebeserklärung wirft Mia völlig aus der Bahn. In allen Bereichen, im geschäftlichen, wie im privaten, herrscht absolutes Chaos. Als sich dann auch noch herausstellt, dass Theodor Freund von einer persönlichen Anzeige gegen Mia Abstand nimmt, eröffnet sich der Job des Geschäftsführerpostens erneut. Zumindest, wenn es nach Alexander geht. Aber will Mia ihn wirklich zurück?

