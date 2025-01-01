Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 59

SAT.1Staffel 3Folge 59
Episode 59

Episode 59Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 59: Episode 59

23 Min.Ab 12

Mias Kindheitserinnerungen kehren schmerzlich zurück, als sie gemeinsam mit Alexander im Krankenhaus wartet. Entsprechend mitgenommen ist sie, als sie wenig später auf der Hot-Spot-Feier im Restaurant erscheint. Lars' Nachfragen, was passiert sei, hat sie nur brüske Zurückweisung entgegenzusetzen. Doch dann wird ihr bewusst, dass ihre Gefühle für Lars stärker sind, als sie sich eingestanden hat.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen