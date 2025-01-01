Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 65

SAT.1Staffel 3Folge 65
Episode 65

Episode 65Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 65: Episode 65

24 Min.Ab 12

Beates Tod lässt weder Alexander noch Mia zur Ruhe kommen. Als Lars Mia in den Kopf kommt, beschließt sie, ihn aufzusuchen. Doch auf dem Weg zu ihm begegnet sie erneut Alexander, der sie auf ein Getränk einlädt. Mia nimmt an und so kommt es, dass sie Alexander vom Unfall ihrer Eltern erzählt - dabei kommen sie sich sehr nahe ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen