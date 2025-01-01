Anna und die Liebe
Folge 65: Episode 65
24 Min.Ab 12
Beates Tod lässt weder Alexander noch Mia zur Ruhe kommen. Als Lars Mia in den Kopf kommt, beschließt sie, ihn aufzusuchen. Doch auf dem Weg zu ihm begegnet sie erneut Alexander, der sie auf ein Getränk einlädt. Mia nimmt an und so kommt es, dass sie Alexander vom Unfall ihrer Eltern erzählt - dabei kommen sie sich sehr nahe ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen