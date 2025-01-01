Anna und die Liebe
Folge 75: Episode 75
23 Min.Ab 12
Annett ist mehr als unzufrieden mit der Situation zwischen ihr und Alexander. Sie merkt, dass Alexander ihr ausweicht. Als sie dann auch noch erfährt, dass er sie wegen eines Termins mit Mia sitzen gelassen hat, kocht sie innerlich. Doch Annett wäre nicht Annett, wenn sie sich die Blöße gäbe, ihr gekränktes Gefühl zu offenbaren. Sie entscheidet sich für den Gegenangriff ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen