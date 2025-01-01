Anna und die Liebe
Folge 83: Episode 83
23 Min.Ab 12
Mia ist seit ihrer Auseinandersetzung mit Alexander weiter denn je von ihm entfernt. Auch Lars hat sich von ihr abgewandt, da er befürchtet, sie habe noch immer Gefühle für Alexander. Wie soll sie sich da auf ihre Aufgabe in dem Theaterstück für Jojo konzentrieren? Als Lars sich doch noch meldet, gelingt es mit seiner Hilfe, Jojo gemeinsam mit ihren Freunden im Gefängnis zu überraschen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen