Anna und die Liebe

Episode 83

SAT.1Staffel 3Folge 83
Folge 83: Episode 83

23 Min.Ab 12

Mia ist seit ihrer Auseinandersetzung mit Alexander weiter denn je von ihm entfernt. Auch Lars hat sich von ihr abgewandt, da er befürchtet, sie habe noch immer Gefühle für Alexander. Wie soll sie sich da auf ihre Aufgabe in dem Theaterstück für Jojo konzentrieren? Als Lars sich doch noch meldet, gelingt es mit seiner Hilfe, Jojo gemeinsam mit ihren Freunden im Gefängnis zu überraschen ...

