Anna und die Liebe
Folge 86: Episode 86
24 Min.Ab 12
Mias letzte Hoffung auf Klärung im Fall ihres Bruders hat sich zerschlagen. Doch sie findet zunächst nicht die Kraft, ihm das auch mitzuteilen. Die einzige Fährte ist jetzt noch die, die zu Alexander führt. Doch wird sie es schaffen, gegen den Mann, für den sie immer noch Gefühle hegt, auszusagen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen