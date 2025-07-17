Anwälte im Einsatz
Folge 109: Eine Frau zu viel
45 Min.Ab 12
Die zweifache Mutter Kerstin Brandt ist entsetzt: Sie hat sechs Wochen an einem Lehrgang teilgenommen und als sie zurück nach Hause kommt, hat das Kindermädchen Nicki ihren Platz eingenommen. Die Nanny versucht alles, um Kerstin aus ihrer Familie zu ekeln und zu allem Überfluss will Ehemann Ralf ihr nicht kündigen. Kann Rechtsanwalt Ralf Vogel die Familie vor dem Zerbrechen retten?
