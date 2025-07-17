Anwälte im Einsatz
Folge 113: Abserviert und abgezockt
46 Min.Ab 12
Die junge Krankenschwester Johanna Wolff trifft das Schicksal gleich doppelt: Von einem Tag auf den anderen wird sie von ihrem Ehemann verlassen - und findet dann auch noch eine komplett leere Wohnung vor! Ihr Ex hat den ganzen Hausrat mitgenommen, obwohl der Großteil davon ihr gehört. Beim Kampf um Johannas Eigentum kommt Rechtsanwalt Niklas Dittberner einem ziemlich miesen Spiel auf die Spur!
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1