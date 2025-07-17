Anwälte im Einsatz
Folge 124: Das Phantomhaus
45 Min.Ab 12
Die Spangemachers freuen sich: Endlich sollen die Arbeiten an ihrem Fertighaus beginnen. Doch auf der Baustelle tut sich nichts. Kurz darauf steht die Familie auf der Straße. Es riecht nach Baubetrug - ein Fall für Rechtsanwalt Bernd Römer!
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1