Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Das Käferhaus

SAT.1Staffel 2Folge 28
Das Käferhaus

Das KäferhausJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 28: Das Käferhaus

45 Min.Ab 12

Marion Müller ist entsetzt, als sie beim Wohnungsputz unzählige Käfer entdeckt. Stehen die Parasiten in Zusammenhang mit den ständigen Erkrankungen ihrer Familie? Rechtsanwältin Brygida Braun beginnt einen unerbittlichen Kampf gegen den Vermieter.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen