Anwälte im Einsatz
Folge 28: Das Käferhaus
45 Min.Ab 12
Marion Müller ist entsetzt, als sie beim Wohnungsputz unzählige Käfer entdeckt. Stehen die Parasiten in Zusammenhang mit den ständigen Erkrankungen ihrer Familie? Rechtsanwältin Brygida Braun beginnt einen unerbittlichen Kampf gegen den Vermieter.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1