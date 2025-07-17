Anwälte im Einsatz
Folge 37: Falscher Griff
45 Min.Ab 12
Trainerin Tina Michels wird von ihrem Schüler beschuldigt, ihm eine Ohrfeige verpasst zu haben. Seine wütende Mutter zwigt sie an. Ein Feldzug gegen die vermeintlich gewalttätige Sportlerin beginnt. Gelingt es Rechtsanwalt Niklas Dittberner rechtzeitig herauszufinden, weshalb Noah das Leben seiner Trainerin zerstören will?
