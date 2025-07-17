Anwälte im Einsatz
Folge 45: Falsche Mütter
45 Min.Ab 12
Kim Winkelmann ist entsetzt: Auf ihrer Geburtsurkunde und bei allen Ämtern gilt die 20-Jährige als männlich. Doch es wird noch rätselhafter, als kein Krankenhaus der Stadt von ihrer Geburt etwas wissen will. Rechtsanwalt Bernd Römer vermutet eine illegale Adoption - und kommt einem noch größeren Geheimnis auf die Spur ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1