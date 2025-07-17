Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 45
45 Min.Ab 12

Kim Winkelmann ist entsetzt: Auf ihrer Geburtsurkunde und bei allen Ämtern gilt die 20-Jährige als männlich. Doch es wird noch rätselhafter, als kein Krankenhaus der Stadt von ihrer Geburt etwas wissen will. Rechtsanwalt Bernd Römer vermutet eine illegale Adoption - und kommt einem noch größeren Geheimnis auf die Spur ...

