Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Zivilcourage lohnt sich

SAT.1Staffel 2Folge 69
Zivilcourage lohnt sich

Zivilcourage lohnt sichJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 69: Zivilcourage lohnt sich

45 Min.Ab 12

Polizistin Katja Rust will nur helfen und wird dadurch selbst zum Opfer: Als sie ein junges Mädchen vor seinem gewalttätigen Vater beschützen will, richtet dieser seine Wut gegen sie. Schaffen es Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz und die couragierte Polizistin trotz aller Hindernisse, das Mädchen zu retten?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen