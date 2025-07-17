Anwälte im Einsatz
Folge 69: Zivilcourage lohnt sich
45 Min.Ab 12
Polizistin Katja Rust will nur helfen und wird dadurch selbst zum Opfer: Als sie ein junges Mädchen vor seinem gewalttätigen Vater beschützen will, richtet dieser seine Wut gegen sie. Schaffen es Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz und die couragierte Polizistin trotz aller Hindernisse, das Mädchen zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1