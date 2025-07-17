Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Die Bern Identität

SAT.1Staffel 2Folge 73
Die Bern Identität

Die Bern IdentitätJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 73: Die Bern Identität

45 Min.Ab 12

Die völlig ahnungslose Charlotte Bern wird bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle verhaftet - angeblich soll sie eine Bank überfallen haben! Und tatsächlich: Die Indizien sind erdrückend. Anwältin Helga Nachtigall wittert ein böses Spiel und nimmt die Ermittlungen auf ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen