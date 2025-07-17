Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Meine Kinder, deine Kinder

SAT.1Staffel 2Folge 86
Meine Kinder, deine Kinder

Meine Kinder, deine KinderJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 86: Meine Kinder, deine Kinder

45 Min.Ab 12

Petra Mohr hat den größten Fehler ihres Lebens gemacht. Auf Druck ihres Ex-Mannes hat sie vor vier Jahren ihre Kinder verlassen. Doch ein Schicksalsschlag öffnet ihr die Augen und sie setzt alles daran, um sich mit den beiden zu versöhnen. Kann Rechtsanwältin Alica Valiulova ihr dabei helfen, ihren Fehler wiedergutzumachen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen