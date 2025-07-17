Anwälte im Einsatz
Folge 93: Meine Tochter gehört zu mir
45 Min.Ab 12
Damit Steffis Familienglück perfekt ist, möchte sie, dass ihr zweiter Ehemann ihre Tochter Gina adoptiert. Rechtsanwältin Eileen Minner holt problemlos das Einverständnis von Gina und ihrem leiblichen Vater Torsten. Doch dann stellt der sich plötzlich quer und will seine Familie zurück. Die Juristin wird misstrauisch: was steckt wirklich hinter Torstens Liebesbekundungen an seine Exfrau und seine Tochter?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1