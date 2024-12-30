Asphalt-Cowboys
Folge vom 30.12.2024: Fichte für die Welt
45 Min.Folge vom 30.12.2024Ab 12
Thorsten Eckert transportiert Langholzfichten in ein Sägewerk nach Hessen. Dort erwartet man qualitativ hochwertige Ware. Doch wie sich herausstellt, ist einer der Stämme fast auf kompletter Länge verfault. Francis Stirn bereitet sich derweil im kanadischen Chilliwack auf ihre Tour in die USA vor. Denn wer sich unterwegs gesund ernähren will, der muss vorsorgen. Und Manuel Feigl hat die Firma gewechselt. Für den „Asphalt Cowboy“ steht in dieser Folge eine Premiere an. Der Trucker ist mit seiner Partnerin Christina Franke zum ersten Mal im Konvoi unterwegs.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.