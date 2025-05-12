Asphalt-Cowboys
Folge vom 12.05.2025: Schubboden-Schlappe
45 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12
Francis Stirn muss auf den letzten Kilometern ihrer Tour in Nordamerika besonders wachsam sein. Denn in der Dunkelheit sind auf den Landstraßen viele Kaninchen unterwegs. Am nächsten Tag soll die deutsche Auswanderin eine Ladung Wassermelonen abholen. Doch die sind noch nicht geerntet. „Asphalt Cowboy“ Oli Korb kommt mit seinem 40-Tonner in Karlsruhe weder vor noch zurück. Und Christina Franke hadert mit dem Schubboden. Beim Be- und Entladen verschlechtert sich zunehmend ihre Laune. Auch ein romantischer Grillabend am Parkplatz kann die Stimmung nicht heben.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.