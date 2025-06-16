Waldorf und Statler vom AutohofJetzt kostenlos streamen
Asphalt-Cowboys
Folge vom 16.06.2025: Waldorf und Statler vom Autohof
45 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12
Markus Ruegseggers Truck ist in Fort Worth das einzige Fahrzeug auf dem Hof. Trotzdem kommt es beim Abladen zu Verzögerungen. Schäferhündin „Ruby“ genießt die Auszeit auf dem Parkplatz, denn sie bekommt unverhofft Auslauf. Doch der Schweizer Auswanderer will so schnell wie möglich zurück auf die Straße. Cindy Faber sichert in Norddeutschland übergroße Fracht auf ihrem Tieflader. Und Sigi Reil stattet seinem langjährigen Freund Ernst in der Lkw-Werkstatt einen Besuch ab. Dessen Team soll am Autohof Berg den Scania des „Asphalt Cowboys“ verschönern.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.