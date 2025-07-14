Asphalt-Cowboys
Folge vom 14.07.2025: Das ungeschriebene Gesetz
45 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 12
Bernie Sahlstorfer ist in Australien auf dem Weg zum Kunden, als ein Anruf seine Pläne durchkreuzt. Ein Kollege hat rund zwei Stunden entfernt eine Panne mit dem Lkw und der Auswanderer aus Bayern muss dem Kraftfahrer zu Hilfe eilen. Jörg Wolter liefert auf Mallorca Baufahrzeuge ab. Er obendrein Spenden für eine Hunderettungsstation im Gepäck. Und Lorenzo Vita verwirklicht nach anderthalb Jahren Vorbereitungszeit einen lang gehegten Traum. Der „Asphalt Cowboy“ stellt im schwäbischen Blaubeuren ein Trucker-Treffen für knapp 1000 Besucher auf die Beine.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.