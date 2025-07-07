Asphalt-Cowboys
Folge vom 07.07.2025: Männer mit Herz
45 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 12
Bernie Sahlstorfer ist im Outback einmal falsch abgebogen. Mit einer tonnenschweren Ladung kann man auf den unbefestigten, einspurigen Pisten nicht einfach umdrehen. Jetzt muss der Auswanderer aus Bayern in Australien einen Umweg in Kauf nehmen. Christina Scheib steht ein emotionaler Arbeitstag bevor. Die Trucker-Lady startet mit ihrem Lkw „Bella“ zu einer letzten Tour, bevor das Fahrzeug in den wohlverdienten Ruhestand geht. Und bei Jörg Wolter ist am Auflieger ein Reifen geplatzt. Zum Glück kommt ihm auf der Autobahn in Frankreich ein Kollege zu Hilfe.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.