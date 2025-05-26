Asphalt-Cowboys
Folge vom 26.05.2025: Made in Germany
45 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12
Jens Lindner hat in Italien eine Fuhre Zucker abgeliefert. Jetzt zurrt er auf dem Anhänger die Rückladung fest. Die tonnenschweren Baggeraufsätze sehen aus wie riesige „Krokodilmäuler“. Bis dato lief seine Tour in den Süden nahezu perfekt. Aber dann ereignet sich an einer Baustelle ein ärgerlicher Vorfall. Julia Batzdorf lenkt zum ersten Mal einen E-Lkw. In Sachen Power und Handling kann das Modell definitiv mithalten. Aber wie sieht es mit der Reichweite aus? Und Kai Nußbaum ist mit seinem Lastzug in Schweden unterwegs. Bleibt dort nach Feierabend Zeit zum Angeln?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.