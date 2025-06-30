Asphalt-Cowboys
Folge vom 30.06.2025: Rübenferien
44 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12
Jan Labrenz ist am liebsten nachts unterwegs. Im vergangenen Jahr hatte der „Asphalt Cowboy“ einen schweren Unfall. Aber als ehemaliger Berufssoldat, der auch in Afghanistan im Einsatz war, ist er schwierigen Situationen gewachsen. Der deutsche Auswanderer Bernie Sahlstorfer startet mit seinem „Roadtrain“ ins Outback. Unterwegs ist er mitten im Nirgendwo völlig auf sich allein gestellt. Und Lars Kühnel nimmt sich jedes Jahr eine Woche frei, um bei der Rübenernte zu helfen. Das Fahren auf engen Schotterpisten ist eine willkommene Abwechslung zum Nahverkehr.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.