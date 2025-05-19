Zwei Haselnüsse für AschenbrödelJetzt kostenlos streamen
Asphalt-Cowboys
Folge vom 19.05.2025: Zwei Haselnüsse für Aschenbrödel
44 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 12
Zuletzt war Jens Lindner überwiegend im Nahverkehr unterwegs. Das hatte familiäre Gründe. Doch jetzt geht es für den „Asphalt Cowboy“ mal wieder ins Ausland. Seit seiner letzten Italien-Tour hat sich zwar einiges verändert, doch der 55-jährige Sachse genießt die Fahrt und gönnt sich am Gardasee auch ein wenig Dolce Vita. Kai Nußbaum freut sich in dieser Folge über einen besonderen Auftrag. Der Kraftfahrer soll für seinen Chef einen neuen Truck testen. Und Francis Stirn macht sich mit einem Kühlauflieger voller Wassermelonen auf den Weg nach Vancouver.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.