Asphalt-Cowboys
Folge vom 23.06.2025: Alles Männersache?
45 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12
Markus Ruegseggers erwartet auf seiner Tour ein Be- und Entlademarathon, denn seine Termine in den USA sind eng getaktet. Unterwegs will er in Tennessee seine Frau Julie treffen. Aber dann erreicht den Schweizer Auswanderer eine schlechte Nachricht. Jan Labrenz ist als Spediteur und Fahrer einer Doppelbelastung ausgesetzt. Er muss Motoren beim Kunden abliefern und sich parallel um seinen Fuhrpark kümmern. Und Marcus Hensso wird von seiner Lebensgefährtin begleitet. Anja hätte auch gerne einen Lkw-Führerschein. Sie möchte als Bierfahrerin im Nahverkehr arbeiten.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.