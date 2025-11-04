Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Folge 1: Dinos im Kongo
40 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Sind es tatsächlich Aufnahmen eines lebenden Dinosauriers, die ein Filmteam im Kongo gesammelt hat? Und: Besitzt ein Mädchen aus Russland die Fähigkeit, einen Baum mit ihren bloßen Fäusten umzuwerfen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC