Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Folge 9: Der mordende Yeti
40 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: In der Nähe des Panamakanals wird ein seltsames Objekt in Form einer Untertasse gesichtet. Ist die rote Färbung des ägyptischen Meeres ein böses Vorzeichen?
