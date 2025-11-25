Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Das Geisterkind

Staffel 3Folge 19vom 25.11.2025
Das Geisterkind

Folge 19: Das Geisterkind

40 Min.Ab 12

Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Zeigt dieses Video aus einer heimischen Überwachungskamera, dass Aliens unsere technischen Geräte manipulieren? Die Aufzeichnungen eines Friedhofbesuchers in Savannah sorgen für Gänsehaut, als der Geist eines Kindes durch das Bild zu laufen scheint.

