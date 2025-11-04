Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Totengesang in der Goldmine

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 5vom 04.11.2025
Folge 5: Totengesang in der Goldmine

42 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Im Norden Kaliforniens nehmen Camper mit ihren Kameras eine Kreatur auf, die aussieht wie Bigfoot. Und treiben sich in einer verlassenen Goldmine in Australien die Geister von Verstorbenen herum?

Kabel Eins Doku
