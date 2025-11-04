Totengesang in der GoldmineJetzt kostenlos streamen
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Folge 5: Totengesang in der Goldmine
42 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Im Norden Kaliforniens nehmen Camper mit ihren Kameras eine Kreatur auf, die aussieht wie Bigfoot. Und treiben sich in einer verlassenen Goldmine in Australien die Geister von Verstorbenen herum?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC