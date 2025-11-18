Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Folge 14: Versteinerte Tiere
40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Was bedeuten die seltsamen Lichter, die regelmäßig über dem Brown Mountain in North Carolina gesichtet werden? Und: Ein Mann in Australien stolpert über ein merkwürdiges Wesen am Straßenrand. Könnte es sich um einen Außerirdischen handeln?
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC