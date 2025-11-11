Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Folge 10: Das Krokodilmonster
40 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Ist Gustav, ein Krokodil mit Appetit auf Menschenfleisch, noch immer in freier Wildbahn? Und: In den Gewässern rund um Mexiko werden glühende Lichter aufgezeichnet.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC