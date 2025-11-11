Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 10vom 11.11.2025
40 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Ist Gustav, ein Krokodil mit Appetit auf Menschenfleisch, noch immer in freier Wildbahn? Und: In den Gewässern rund um Mexiko werden glühende Lichter aufgezeichnet.

