Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 2vom 04.11.2025
Folge 2: Bigfoot erlegt

42 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Was hat es mit einem von der US-Regierung veröffentlichten Video auf sich, das ein UFO in Form einer Gummiente zeigen soll? Und: Stimmen die Behauptungen eines Mannes, er habe Bigfoot eigenhändig getötet?

