Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Der Boden atmet

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 15vom 18.11.2025
Folge 15: Der Boden atmet

40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Von der Küste einer kleinen Hafenstadt in England kommen Berichte über einen seltsamen Wasserbewohner. Und: Eine Aufzeichnung scheint uns glauben zu machen, dass die Erde atmet.

